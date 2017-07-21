Неанонсированная встреча президентов Азербайджана и России: на повестке Карабах, региональное сотрудничество и вооружения

2017-07-21 16:32 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Неанонсированная заранее встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, о чем рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, стала ожидаемым результатом последних событий в регионе.

Сверка часов между Москвой и Баку в свете последних событий на разных политических треках, в частности нагорно-карабахском, просто необходима. Сторонам есть что обсудить и есть что предложить друг другу в контексте выстраивания добрососедских отношений, которые многие годы складываются между двумя странами.

Одним из главных вопросов обсуждения будет, разумеется, нагорно-карабахский конфликт, в котором Россия объективно является, пожалуй, самым активным медиатором и, пожалуй, самым заинтересованным, так как в случае чего, кровопролитная война разгорится в ближайшем к ее границам регионе.

Не далее как вчера мы писали о том, что следующую встречу президентов, скорее всего, инициирует именно Москва, что можно только приветствовать, так как Москва хорошо знакома с ситуацией в регионе, в том числе изнутри, и в этом контексте лучше других стран-сопредседателей понимает, какая сторона на какой компромисс готова пойти. Что немаловажно, у Кремля есть рычаги давления на армянские власти, что является необходимым элементом продвижения мирного процесса, и в этом контексте лидерам России и Азербайджана есть что обсудить и есть о чем договориться.

Еще одним немаловажным аспектом в отношениях двух стран является сотрудничество в военно-технической области. В последнее время азербайджанская сторона закупила у России солидный объем самых современных вооружений, однако нет предела совершенствованию своей армии.

Как недавно заявил в интервью министр обороны Закир Гасанов, Азербайджан интересуется новым российским вооружением и уже сейчас Баку дополнительно изучает и испытывает некоторые образцы российских вооружений.

Встреча лидеров двух стран - отличный повод поговорить о новых вариантах столь выгодного обеим сторонам сотрудничества.

Ну и, конечно, экономические отношения двух стран не могут остаться за рамками встречи лидеров Азербайджана и России.

Одной из главных тем обсуждений станет, разумеется, многообещающий железнодорожный проект «Север-Юг», связывающий Ближний Восток и Южную Азию с регионом Балтийского моря.

И Россия и Азербайджан, испытавшие на себе негативное влияние падения цен на энергоносители, заинтересованы в развитии несырьевой составляющей экономики. Одной из таких возможностей является проект «Север-Юг», который придаст серьезнейший толчок эффективному развитию экономик обеих стран и других государств, расположенных вдоль указанного маршрута.

С точки зрения географии проекта очевидно, что именно «Север-Юг» вскоре станет транспортной осью целого региона, главным узлом которой будет как раз Азербайджан. Этот уникальный проект объединит в себе все необходимые компоненты, такие как финансирование, грузопотоки, системы логистики и информации, что сделает его одной из самых удобных и обособленных систем грузо- и пассажироперевозок.

Экономическое значение этого транспортного проекта трудно переоценить: знакомясь с предварительными показателями пропускной способности железной дороги, становится ясно, что она не только окупится, но и станет важным фактором укрепления экономики каждой из стран. Только на первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Также на встрече президентов будут обсуждены многосторонние форматы, в которых участвуют обе страны, из которых можно выделить такие важные региональные инициативы, как Азербайджан-Россия-Иран и Азербайджан-Россия-Турция.

В последние годы стало очевидно, что такие отношения в многостороннем формате будут главной движущей силой региона в будущем. Очевидно, что страны, которые плодотворно сотрудничают друг с другом в рамках таких форматов с точки зрения экономической выгоды, с политической точки зрения также стараются сближать свои позиции и в геополитической плоскости, что еще больше укрепит сотрудничество Баку и Москвы, повысив уровень стратегического партнерства.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend