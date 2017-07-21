TAP «спасает» отели в Греции

2017-07-21 16:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического газопровода (TAP) способствовало расцвету отельного бизнеса в греческом регионе Родопи на северо-востоке страны, сообщают греческие СМИ.

Сотни рабочих, вовлеченных в строительство трубопровода, проживают в гостиницах города Комотини – административного центра Родопи. Загруженность гостиниц здесь на сегодняшний день составляет почти 100 процентов.

«Количество постояльцев увеличилось благодаря TAP», - говорит отельер из города Комотини Джаннис Папанастасиу, добавив, что большинство из них являются сотрудниками TAP из Греции и зарубежных стран - Индии, Португалии, Испании и других.

При этом, по словам Папанастасиу, количество туристов в городе осталось на уровне прошлого года. В основном в город приезжают туристы турецкого происхождения из Германии. Большинство из тысяч туристов, проходящих через таможенный контроль на границе с Болгарией на северо-востоке страны, направляется на греческие острова, и лишь немногие из них остаются в Родопи.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)