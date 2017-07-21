ABD: Katar'ın attiğı adımlardan memnunuz
2017-07-21 17:30 | www.trend.az | 1
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KATAR'IN ATTIĞI ADIMLARDAN MEMNUNUZ"
Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.
AMBARGOCU ÜLKELERE ÇAĞRI
ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.