Госслужба об опасности нападения саранчи

2017-07-21 17:10 | www.oxu.az | 4

В нескольких районах Дагестана сотни тысяч гектаров посевных участков подверглись нападению саранчи.

Как сообщили Oxu.Az в Государственной службе фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, учитывая опасность перехода стай саранчи на территорию Азербайджана, материально-техническая база мобильных отрядов охраны растений Республиканского центра охраны растений приведена в полную готовность.

Служба предупреждает владельцев фермерских хозяйств, что в случае нападения вредителей на посевные участки сразу следует звонить в call-центры министерства сельского хозяйства по номеру 1652 и Госслужбы (012) 562 87 44 или сообщить в местные структуры Госслужбы.

Э.А.

