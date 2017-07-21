Турция продолжит усилия для решения катарского кризиса – Эрдоган

2017-07-21 16:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит усилия для решения катарского кризиса, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По мнению Эрдогана, катарский кризис близок к решению.

«Все проблемы в регионе временные, самое главное - отношения между народами», -сказал Эрдоган.



Отметим, что президент Турции в рамках ближневосточного турне, которое состоится 23-24 июля, посетит Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт. Сообщается, что целью визитов в эти страны является урегулирование катарского кризиса.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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