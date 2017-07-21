В Баку строятся новые здания для двух школ

2017-07-21 17:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к новому учебному году продолжается строительство и ремонт общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку.

Как сообщили Trend в пятницу в управлении, в настоящее время строятся новые здания для школы-лицея №20 и полной средней школы №306. Еще в девяти школах проводится текущий ремонт.

Помимо этого капитально ремонтируются полные средние школы № 10, 74, 171, 201, 212, школа-лицей № 62, специальное образовательное учреждение № 268.

Все ремонтные и строительные работы в столичных школах планируется завершить до начала предстоящего учебного года.

В подчинении Управления образования города Баку находятся 307 полных средних школ, три общих средних, семь вечерних школ, три специальных образовательных учреждения и 46 внешкольных учреждений.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)