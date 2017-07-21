Facebook сделает новости платными

2017-07-21 17:28 | www.oxu.az | 4

В социальной сети Facebook введут новую функцию, позволяющую оплачивать подписку на СМИ прямо из приложения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на podrobnosti.ua, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Запустить инструмент планируется до конца 2017 года.

Сначала создатели запустят оплату для материалов, публикуемых через Instant Articles (приложение для публикации материалов в Facbeook без ссылки на сторонние сайты).

Пока обсуждается форма оплаты и количество бесплатных материалов, которое будет доступно для пользователей.

С.С.