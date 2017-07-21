Госоператор связи создал кабельно-канализационные сооружения в Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

2017-07-21 17:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom создал кабельно-канализационные сооружения на территории освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, говорится в пятницу в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, оператором создана локальная сетевая инфраструктура протяженностью 1,2 тысячи метров и задействована АТС номерной емкостью 64 единицы.

До села проложена оптическая линия протяженностью около 10 километров. На начальном этапе телефонизированы и подключены к сети интернет 50 домов, школа и объекты государственной значимости.

Основная работа по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в селе уже осуществлена. С учетом того, что в селе дополнительно будут построены еще 100 домов, телекоммуникационная сеть будет расширена путем установки дополнительного оборудования, создания распределительной сети, увеличения портов.

По словам генерального директора Aztelekom Суата Пашаева, оператор готов в кратчайшие сроки восстановить телекоммуникационную инфраструктуру и в других поселениях, которые в будущем будут освобождены от оккупации.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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