В Unibank Интернет-банкинг стал проще

2017-07-21 17:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Клиенты Unibank (юридические лица и частные предприниматели) теперь могут подключиться к услуге Интернет-банкинг с помощью Asan İmza. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, при использовании услуг Интернет-банкинга, наличие мобильной электронной подписи Asan İmza предоставляет множество преимуществ. Одно из этих преимуществ - это возможность автоматического ввода документа, связанного с оплатами, в банковскую систему.

Мобильная подпись Asan İmza – это мобильная идентификация клиента, которая используется для подтверждения личности клиента во время использования электронных услуг и цифровых подписей. Мобильная подпись Asan İmza даёт возможность для максимально надёжного использования электронных услуг. Ключевое преимущество данной технологии заключается в ненадобности дополнительного программного обеспечения и наличия аппарата для опознавания смарт-карты. Asan İmza позволяет расширить сферу банковских онлайн-услуг и предоставляет целый ряд важных преимуществ, среди которых следует особо подчеркнуть удобство авторизации и подписи документов в электронной среде, высокую надежность и безопасность, а также то, что Asan İmza является единственной законной службой мобильной подписи с точки зрения законодательства страны.

Мобильная электронная подпись Asan İmza – это технология, позволяющая использовать мобильный телефон в качестве электронного удостоверения личности и средства подписания документов. Клиенты, получившие Asan İmza, одновременно получают доступ к действующему в стране порталу “e-gov “, а также более чем к 500 электронных услуг различного рода. Благодаря этому обладатели мобильной подписи Asan İmza могут воспользоваться приложением Unibank Mobile быстро, легко и самое главное абсолютно безопасно. Мобильный банкинг Unibank Mobile, который работает на платформах İOS и Android, позволяет с помощью мобильного телефона получать любую нужную информацию по банковским картам, выполнять любую желаемую оплату, регулировать счета.

Какие же новшества ждут клиентов в Интернет-банкинге?

- Операции внутри страны, а также внутрибанковские операции теперь имеют больше возможностей, адаптированы согласно индивидуальным потребностям каждого клиента. Внедрение новых функций и возможность одновременного ввода нескольких подписей упростили работу как юридических лиц, так и частных предпринимателей;

- Графа “Бюджетные платежи (DSMF/Налоги/Таможня и другие)” стала проще в использовании;

- Функции графы Azercell усовершенствовались и стали проще;

- В графу “Переводы зарплат” добавлены новые возможности;

- Предоставлен широкий выбор при авторизации и идентификации;

- Добавлена возможность получения подтвержденного варианта оплат в любое время.