Президент Германии подписал закон об однополых браках

2017-07-21 17:37 | www.oxu.az | 4

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон об однополых браках.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя главы государства.

Как отмечается, Штайнмайер рассматривал законопроект о легализации однополых браков в течение недели. Ранее он был одобрен бундестагом. За его принятие отдали свои голоса 393 депутата, против — были 226, четверо — воздержались.

Закон вступит в силу 2 октября.

Напомним, что канцлер Ангела Меркель проголосовала против данной инициативы, но выразила надежду, что решение парламента принесет в «общество мир и сплоченность». Она добавил, что для нее брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Н.О.