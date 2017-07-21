В Казахстане появится этнопарк с воссозданным древним озером

2017-07-21 17:16 | www.trend.az | 4

За первые 6 месяцев 2017 года город Туркестан посетило 678 683 туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Концепция «Древний Туркестан», разработанная в целях развития туризма города Туркестан в качестве историко-культурного центра на мировом уровне, будет осуществляться в 3 этапа. Одним из главных направлений концепции, охватывающим 99,6 гектаров древнего города, является развитие индустрии туризма. Об этом сегодня на пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил аким города Туркестан Алипбек Усербаев.

По его словам, за 6 месяцев Туркестан посетило 678 683 туристов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года превышает на 92 тыс 291 чел. Таким образом доходы от туристической деятельности составили 1 млрд. 496,5 млн. тенге.

«На сегодняшний день в целях реализации первоначального этапа концепции «Древний Туркестан» проводятся оценочные работы по выкупу расположенных на противоположной стороне мавзолея Х.А.Ясави 129 домов, подлежащих сносу и возврату земель на государственные нужды. Мероприятия по выкупу будут проводиться согласно требованиям закона. Сумма данного проекта составляет порядка - 7 850,6 млн. тенге. Из них 1 290 млн. тенге рассмотрены на приобретение 129 домов, 800 млн. тенге на инфраструктуру», - сказал Алипбек Усербаев.

Наряду с этим, в юго-восточной части города на территории 45,0 га планируется построить этнопарк. Кроме того, в этнопарке будут расположены культурно-развлекательные заведения в национальном стиле, предлагающие национальные блюда и напитки, национальные игры, а также места отдыха под открытым небом и войлочные юрты.

В этнопарке будет создан этнографический городок, по улицам которого туристы смогут прогуливаться и знакомиться с культурой и бытом тех времен. Там же, предполагается расставить информационные макеты об историко-культурных памятниках области. На территории парка будет восстановлено древнее историческое озеро.

На третьем этапе планируется провести реконструкцию улиц С.Кожанова, Байбурта, расположенных между центральной площадью Есимхана и улицей Амир Темира, и пешеходного арбата, расположив коммунальные объекты.

Наряду с этим, используя природные ресурсы, планируется развивать лечебно-оздоровительный туризм. Потому что на территории Туркестана расположены огромные запасы сети подземных термальных вод. На одной из них расположен санаторий «Шипа-су», лечебная вода которого по своим свойствам идентична водам санаториев «Трусковец» (Украина), «Витаутас» (Литва) и «Ново-Ижевская» (Удмуртия). В настоящее время по согласованию с руководителем санатория ведутся соответствующие меры для активизации деятельности учреждения.