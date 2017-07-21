В Баку впервые создадут отдельный рыбный рынок

2017-07-21 18:00 | www.oxu.az | 3

«В Пираллахинском районе создадут новые рабочие места и производственные участки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 21 июля на встрече с группой жителей, принимая участие в церемонии открытия проекта по снабжению поселка Пираллахы питьевой водой.

Глава государства отметил, что в районе будет создан рыбный рынок:

«До сегодняшнего дня в Баку не было рыбного рынка. Это большое упущение. В большинстве приморских городов имеются рыбные рынки. Это служит гражданам, а также превращает эти рыбные рынки в своеобразную туристическую зону».

Э.А.

