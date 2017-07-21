Азербайджанские байкеры принимают участие во Всероссийском мотопробеге "Волна памяти"

2017-07-21 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские байкеры принимают во Всероссийском мотопробеге "Волна памяти", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Караван байкеров из Азербайджана, Беларуси, России и Монголии добрался до территории Приамурья, до Магдагачей. Ранее байкеры побывали в Чите, Могоче, на Байкале, Благовещенске и Екатеринославке и во многих других городах и поселках.

Всероссийский мотопробег проводится с 2012 года и является самым длинным в России. В этом году мотопробег стал международным. "Волна памяти" посвящена всем мотоциклистам, погибшим в дороге. Мотопробег через всю страну – это возможность шире осветить тему безопасности на дороге, попытка объяснить всем участникам дорожного движения, что на дороге все равны.

"Мотопробег «Волна Памяти», является самостоятельным и самодостаточным движением, пробег вне всякой политики, не несет в себе каких-либо коммерческих целей, это порыв души, это попытка обратить внимание властей на безопасность простых путешественников, стремление сплотить мотобратьев разных стран", - говорится в сообщении организаторов проекта.

По традиции на всем протяжении маршрута региональные мотоклубы встречают и провожать участников пробега, обеспечивая ночлег, питание, возможный мелкий ремонт.

(Автор: Вугар Иманов)