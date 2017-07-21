Владимир Путин признался, что не пользуется соцсетями

2017-07-21 17:37 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", признался, что не пользуется социальными сетями и не имеет отношения ни к одному из существующих аккаунтов, передает ТАСС.

"У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю как бы до койки, до постели побыстрее добраться, - сказал он. - Я лично практически этим не пользуюсь", - сказал глава государства.