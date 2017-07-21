В Гахе незаконно вырублено более 100 деревьев

2017-07-21 18:32 | www.apa.az | 3

В Министерство экологии и природных ресурсов поступила жалоба в связи с вырубкой на территории села Ибахлы деревьев, относящихся к собственности муниципалитета села Алибейли Гахского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, жалоба была расследована на месте сотрудниками девятого территориального отдела экологии и природных ресурсов МЭПР.

Во время осмотра территории стало ясно, что вырублено 108 молодых саженцев тополя.

В результате расследования было установлено, что деревья были вырублены жителем села Ибахлы Гахского района Бельяром Ахмедовым, таким образом он нанес урон природе на 42790 манатов.

В связи с фактом составлен акт и направлен в прокуратуру Гахского района.