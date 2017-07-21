Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца

2017-07-21 18:10 | www.oxu.az | 3

Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости адвокат Ольга Михайлова.

«Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля)», - сказала адвокат.

В жалобе она просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалифицации.

Н.О.