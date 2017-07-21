Банк ВТБ (Азербайджан) завершил первое полугодие с прибылью в 3 млн манатов

2017-07-21 17:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2017 года прибыль банка ВТБ (Азербайджан) превысила три миллиона манатов. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, активы банка на 30 июня текущего года составили примерно 405 миллионов манатов, обязательства – 366 миллионов манатов. Почти половина обязательств банка приходится на долю депозитов– 177,5 миллионов манатов.

Кредитный портфель банка на конец второго квартала составил 323 миллиона манатов, из которых 200 миллионов манатов приходятся на долю юридических лиц и предпринимателей.

Совокупный капитал банка за отчетный период составил 50,9 миллионов манатов, что полностью отвечает требованиям Центробанка Азербайджана к совокупному капиталу коммерческих банков. Адекватность капитала первого и второго порядка составляет 29,71 процента и 50,38 процента при требованиях пять и десять процентов соответственно.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.