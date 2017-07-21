Глава МИД Беларуси посетит с официальным визитом Словению 23-25 июля

2017-07-21 17:41 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 23-25 июля посетит с официальным визитом Словению, сообщили Белта в пресс-службе МИД.

Владимир Макей посетит страну по приглашению вице-премьера - министра иностранных дел Словении Карла Эрьявца.

"Помимо переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран запланировано проведение встреч Владимира Макея с Президентом Словении Борутом Пахором, мэром города Любляны Зораном Янковичем, а также представителями бизнес-кругов Словении, - рассказали в ведомстве.

Планируется, что во время визита будет подписана программа сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Словении на 2017-2018 годы.