Быть поцелуям в Баку или нет? – ВИДЕО

2017-07-21 18:30 | www.oxu.az | 4

В последнее время в азербайджанском обществе большое распространение получила тема поцелуев в общественных местах, к которым подавляющая часть нашего населения относится отрицательно.

Как передает Oxu.Az, информационное агентство 1news.az в рамках проекта SOS (Sosial Sorğu) задает жителям столицы вопросы на волнующие их темы.

Причины тому могут быть совершенно разными – несоответствие менталитету, неприятие того, когда люди выставляют напоказ свои отношения… Вот мы и решили задать опрашиваемым не только вопрос: «Быть или не быть поцелуям на улицах в Баку?», но и попросили аргументировать свой ответ.

С.С.

