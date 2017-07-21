Толстых милиционеров выгнали со службы в Таджикистане

2017-07-21 18:40 | www.oxu.az | 3

Четырнадцать сотрудников МВД Таджикистана были уволены за лишний вес, сообщил журналистам глава министерства Рамазон Рахимзода, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Служба в рядах милиции имеет свои критерии, требования и нормы, и мы проверили соответствие личного состава требуемым стандартам. За лишний вес был уволен 21 милиционер, но семь человек, снизившие с помощью спорта свой вес, были восстановлены на службе», - уточнил Рахимзода.

В декабре 2016 года сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано, что при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.

Н.О.