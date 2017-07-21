Госсекретарь США Тиллерсон призвал арабские страны снять блокаду с Катара

2017-07-21 17:44 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабские страны снять блокаду с Катара, передает ТАСС.

"Надеюсь, что четыре страны рассмотрят возможность снять эту наземную блокаду в качестве жеста доброй воли — это (блокада) имеет наиболее негативные последствия для народа Катара", — заявил Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел Омана.

По его словам, Катар "очень агрессивно" реализует меры против терроризма, и США довольны этими усилиями.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований к Катару и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты Wall Street Journal, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.