Путешествовать с AccessBank намного удобней

2017-07-21 17:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лето - самое время для отдыха и путешествий, а если вы хотите беззаботно отдохнуть и полностью расслабиться, тогда надо его хорошенько запланировать. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, чтобы основательно подготовиться к отпуску, прямо сейчас загрузите приложение myAccess - мобильный банкинг AccessBank.

Следите за своими счетами, делайте переводы и обмен валют, а также оплачивайте кредит в любом месте, в любое время суток. Ну, а если вдруг вы потеряете свою карточку, не расстраивайтесь, вы можете обезопасить ваши средства, лишь нажав на кнопку блокировки в приложении.

Мобильное приложение myAccess очень прост в использовании – для входа в систему нет необходимости подключаться к роумингу, ведь с помощью Google Authenticator вы можете войти в свой аккаунт из любой точки мира. myAccess также очень удобен и для корпоративных клиентов. Вы можете оплачивать налоги и проводить другие платежи, получать выписку с разных счетов и управлять своими средствами независимо от места вашего нахождения. Напомним, что myAccess максимально безопасен, и его возможности постоянно расширяются и совершенствуются.

Более подробную информацию о функциях myAccess можно получить на официальной Интернет-странице банка, страницах facebook и twitter, а также позвонив в Информационный центр по номеру 151. Само приложение можно загрузить из App Store и Google Play.