Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Трампа в туалете

2017-07-21 18:50 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли встретиться больше трех раз на полях саммита G20.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC News.

«Когда ужин закончился… президент Трамп, по-видимому, подошел забрать свою супругу и провел несколько минут с президентом Путиным. И что?», - сказал Лавров.

Также министр допустил, что количество коротких встреч глав государств на саммите могло быть больше, чем известно об этом СМИ.

«Может, они ходили в туалет вместе», - пошутил Лавров.

Н.О.