Северокорейцам предрекли голод из-за сильнейшей за 16 лет засухи

2017-07-21 19:00 | www.oxu.az | 3

Продолжительная засуха в Северной Корее, ставшая самой сильной за последние 16 лет, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны. Пхеньяну требуется срочная помощь со стороны международного сообщества.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The South China Morning Post, об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Эксперты организации уверены, что в ближайшее время КНДР придется увеличить импорт продовольствия для того, чтобы обеспечить население продуктами. Они также заявили о необходимости модернизировать оросительные системы страны.

По данным ФАО, в 2017 году из-за засухи в КНДР серьезно пострадало производство риса, кукурузы, картофеля и сои. «В основных районах, где производятся зерновые, дождей было меньше, чем в 2001 году. А тогда производство зерновых упало до рекордно низкого уровня в 2 миллиона тонн», - заявил представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин.

В этом году ранний урожай зерновых в КНДР уменьшился более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом: с 450 тысяч до 310 тысяч тонн.

Н.О.