Госоператор связи Баку подключает дом журналистов к оптическому интернету

2017-07-21 17:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечит дом журналистов оптическим широкополосным доступом к сети интернет, говорится в пятницу в сообщении министерства.

По данным ведомства, широкополосное подключение будет базироваться на технологии GPON (Giqabit Passive Optical Network).

Кроме того, все 255 квартир будут также безвозмездно обеспечены номерами стационарной телефонии.

"Проектные работы уже завершены и в ближайшее время начнутся работы по прокладке оптических линий и линий телефонной связи" – говорится в сообщении.

Жители здания смогут подключиться к услуге Triple Play, в рамках которой можно воспользоваться услугами телефонной связи, интернета и телевидения.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Редактор: Ирина Парфёнова)

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