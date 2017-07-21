Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 20 млн манатов

2017-07-21 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 июля состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 200 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и со сроком обращения в 182 дня.

Срок погашения облигаций – 23 января 2018 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 21 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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