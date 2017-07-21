Летняя школа "Автобус знаний" пройдет при поддержке Bakcell

2017-07-21 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане - с 24 по 31 июля 2017 года в рамках программы образования "Teach for Azerbaijan" будет проведена летняя школа «Автобус знаний-2017» (“Təhsil avtobusu”), организованная министерством образования Азербайджана совместно с Kapital Bank и компанией ENGİN. Основной целью летней школы является оказание поддержки в карьерном развитии учащихся средних профессионально-технических и высших учебных заведений регионов страны, обладающих средними академическими показателями. Благодаря данной программе учащиеся получат стимул для изменения своих взглядов на жизнь и формирования нового мировоззрения. Участники смогут получить знания и навыки, которые помогут им в поиске и выборе работы, а также научатся использовать информационные технологии для развития своей карьеры. В рамках летней школы будут организованы занятия и курсы персонального развития по вышеуказанным направлениям, наряду с интеллектуальными соревнованиями.

«Автобус знаний-2017», снабженный высокоскоростным интернетом от Bakcell, поедет по маршруту Баку-Губа-Масаллы-Сабирабад-Гянджа-Мингячевир-Загатала-Исмаиллы-Баку.

Нужно отметить, что «Teach for Azerbaijan» является программой образования, нацеленной на обеспечение равных возможностей для качественного образования в соответствии с Государственной программой по развитию образования в Азербайджане.

Напомним, что компания Bakcell продолжает успешно сотрудничать также и с другими организациями в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности. Так, поддерживая различные проекты, осуществляемые такими организациями, как UAFA (Объединенная помощь Азербайджану) и Ассоциация «Детские Деревни SOS – Азербайджан», компания делает все возможное, чтобы привнести положительные перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите сайт bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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