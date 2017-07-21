Ильхам Алиев: Обеспечение Баку питьевой водой улучшается

2017-07-21 19:10 | www.oxu.az | 6

В последние годы в Баку и, можно сказать, во всех регионах успешно реализуются проекты по обеспечению питьевой водой. Обеспечение Баку питьевой водой улучшается, и в будущем нам еще предстоит проделать много работы.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на церемонии открытия проекта по снабжению питьевой водой Пираллахинского района Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент сказал, что проложенный в Пираллахи 80-километровый водопровод является проектом, требующим больших средств:

«Потому что из Джейранбатана в Пираллахи, в Гюрган, в то же время в поселки Зиря и Тюркан Хазарского района проложен водопровод. Несколько лет назад в Джейранбатанском водохранилище был сдан в эксплуатацию большой комплекс очистительных устройств, который в мировом масштабе является самым крупным».

Глава государства отметил, что питьевая вода будет подана в поселки Гюрган и Пираллахи:

«Это очень большое событие. Живущие здесь люди очень хорошо знают, что проблемы с питьевой водой всегда волновали местное население. Сейчас же в течение 24 часов люди имеют чистую, отвечающую всем экологическим стандартам, отвечающую стандартам ВОЗ питьевую воду. Это чисто социальный проект, требующий очень больших средств был осуществлен, чтобы обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Потому что вода в жизни человека один из главнейших факторов. Вода это здоровье, чистота».

С.Б.

