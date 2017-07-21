Стамбульский аэропорт имени Ататюрка будет функционировать как выставочный центр - минтранс

2017-07-21 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После сдачи в эксплуатацию третьего аэропорта в Стамбуле Международный аэропорт имени Ататюрка будет функционировать как выставочный центр. Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве транспорта, судоходства и связи Турции.

При этом, как отметили в ведомстве, информация о закрытии аэропорта имени Ататюрка не соответствует действительности.

Аэропорт имени Ататюрка наряду с этим сможет принимать легкомоторные самолеты.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году впервые аэропорт Стамбула был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В настоящее время в Турции функционируют 55 аэропортов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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