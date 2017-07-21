Глава Филиппин поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-07-21 19:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Филиппинами и Азербайджаном. Пользуясь этой приятной возможностью, я также выражаю желание Филиппин, заключающееся в еще большем укреплении наших двусторонних отношений, и надеюсь, что в последующие годы наши связи охватят еще большие сферы, представляющие взаимный интерес. Желаю вам крепкого здоровья, продолжительных успехов на пути, ведущем Азербайджан к еще большему развитию и процветанию», - говорится в поздравлении президента Филиппин.