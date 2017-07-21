В Стамбуле состоялось заседание деловых кругов Турции и Азербайджана

2017-07-21 19:30 | www.apa.az | 4

Для обсуждения турецко-азербайджанских двусторонних бизнес и экономических отношений Совет внешнеэкономических отношений Турции (DEIK) провел мероприятие на высоком уровне с участием деловых кругов обеих стран.

Ежегодно проводимое мероприятие, которое является 6-м по счету, организовано председателем Турецко-азербайджанского бизнес совета DEIK Сельчуком Акатом, турецким представителем Общества Европа-Азербайджан (TEAS) Реной Рзаевой и главным менеджером Paşa Bank Türkiyə Дженком Эйнеханом.

Как сообщили АПА-Экономикс в TEAS, организаторы мероприятия в своих докладах и презентациях рассказали о нынешнем положении торговли, о существующем потенциале для развития и расширения сотрудничества между двумя странами.

Выступивший на мероприятии Сельчук Акат, подчеркнул, что целью DEIK является укрепление двусторонних торговых отношений между Азербайджаном и Турцией и о различных проектах, реализованных DEIK в прошлом году. По прогнозам Аката, в 2020 году уровень инвестиций Азербайджана в Турции составит 20 млрд. долларов. Это произойдет за счет работ, которые будут реализованы Госнефтекомпанией Азербайджана.

Д.Эйнехан отметил, что в связи с расширением между двумя странами экономического и социального партнерства Paşa Bank стал финансовым мостом региона. В отчете Эйнехана об экономике Азербайджана были обсуждены различные пакеты реформ, осуществленных для расширения среды вложения инвестиций.

Р.Рзаева рассказала о роли Общества Европа-Азербайджан в пропаганде различных бизнес возможностей Азербайджана. Она добавила, что несмотря на крепкие деловые отношения между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, имеется большой потенциал сотрудничества и в таких ненефтяных сферах как туризм, агробизнес и логистика. Она выразила уверенность в том, что в результате деятельности DEIK стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном достигнет более нового уровня.