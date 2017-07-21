Путин раскрыл свой псевдоним разведчика – ВИДЕО

2017-07-21 19:22 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников «Сириуса», рассказал, что в разведшколе пользовался псевдонимом Платов, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Что касается ников - это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», - сказал глава государства.

Президент заявил, что сейчас использование псевдонимов для него - «это просто нелепо».

«Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?» - сказал Путин. Он уточнил, что прятаться за вымышленным именем имело смысл в рамках работы в разведке, сейчас же наоборот - «если человек делает что-то достойное, интересное, чем он может гордиться, наоборот надо сказать кому это принадлежит».

С.Б.

