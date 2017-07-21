20 сотрудников Минюста привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 сотрудника уволены

2017-07-21 19:35 | www.apa.az | 6

В первой половине текущего года за допущение серьезных правонарушений в своей деятельности и другие негативные действия 20 сотрудников Исполнительной службы Министерства юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 сотрудника были уволены из органов юстиции, 7 сотрудников - отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщает АПА, об этом было сказано на проведенном в Министерстве юстиции совещании. На совещании до сведения руководителей исполнительных структур были доведены случаи пренебрежительного отношения к своим служебных обязанностям со стороны некоторых чиновников, нарушения правил служебной дисциплины и этического поведения, а также друге недочеты. С руководителей исполнительных структур было потребовано устранить эти недочеты. Кроме того, были обсуждены причины допущения этих недочетов и пути их устранения.