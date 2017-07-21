Глава Филиппин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

2017-07-21 19:40 | www.apa.az | 4

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических связей между Филиппинами и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Филиппинами и Азербайджаном. Пользуясь этой приятной возможностью, я также выражаю желание Филиппин, заключающееся в еще большем укреплении наших двусторонних отношений, и надеюсь, что в последующие годы наши связи охватят еще большие сферы, представляющие взаимный интерес. Желаю вам крепкого здоровья, продолжительных успехов на пути, ведущем Азербайджан к еще большему развитию и процветанию».