Грациозно плавающий корги покорил соцсети – ВИДЕО

2017-07-21 19:45 | www.oxu.az | 4

Плавающий в бассейне корги по кличке Зеро покорил пользователей социальных сетей.

Как передает Oxu.Az, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте corgi_zero и за сутки набрал более 179 тысяч просмотров.

На видео, которое было снято с помощью подводной камеры, Зеро под музыкальное сопровождение несколько раз грациозно переплывает бассейн. При этом съемка ведется с разных ракурсов, что позволяет в подробностях рассмотреть лапы и живот собаки.

Водные процедуры Зеро растрогали пользователей Instagram, которые принялись наперебой умиляться плавающему животному. «Вы только посмотрите, какие у него лапки», — восхитился один из них.

«Это самое лучшее видео, что я видел в своей жизни», — заявил другой.

С.Б.

