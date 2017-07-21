В Венесуэле за время массовых протестов погибли сто человек

2017-07-21 19:44 | www.trend.az | 6

Общее число погибших в антиправительственных демонстрациях, проходящих в Венесуэле с апреля, достигло 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, последней жертвой массовых протестов стал 15-летний подросток. О причинах его гибели не сообщается.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.