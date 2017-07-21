В этом году в связи с налоговыми задолженностями была обеспечена выплата более 366 млн. манатов

2017-07-21 19:57 | www.apa.az | 7

В первой половине 2017 года количество дел, исполнение которых было обеспечено, выросло на 54% и превысило 288 тысяч. В связи с налоговыми задолженностями была обеспечена выплата более 366 млн. манатов.

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на совещании в Министерстве юстиции заявил начальник Главного управления исполнения Нураддин Мустафаев.

Он сказал, что 2 304 человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов, в том числе в отношении 1 608 человек решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении 161 человека было возбуждено уголовное дело. Кроме того, 6320 должникам временно было ограничено право на выезд из страны. С исполнивших решение суда лиц было снято данное ограничение, которое было наложено на них ранее.