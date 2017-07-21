Президент Ильхам Алиев: Развитие туризма в Пираллахинском районе отныне будет идти интенсивными темпами

2017-07-21 19:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Развитие туризма в Пираллахинском районе отныне будет идти интенсивными темпами, сказал в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в церемонии открытия проекта по снабжению питьевой водой Пираллахинского района Баку, на встрече с представителями общественности района.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня очень знаменательный день в жизни Пираллахинского района.

«Сдается в эксплуатацию проект питьевой воды. Как в поселок Пираллахи, так и в поселок Гюрган теперь будет подаваться чистая питьевая вода. Это очень большое событие. Вы хорошо знаете, что проблема с водой здесь всегда очень беспокоила, мучила людей. Теперь же гражданам в течение 24 часов подается чистая, отвечающая всем экологическим стандартам, стандартам Всемирной организации здравоохранения питьевая вода. Это очень крупный проект, проект, требующий больших средств. Проект носит чисто социальный характер, направлен на что, чтобы гражданам подавалась чистая питьевая вода. Потому что вода является одним из основных факторов в жизни человека. Вода – это здоровье, чистота и, конечно же, питьевая вода занимает особое место в жизни каждого человека», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы как в Баку, так и, можно сказать, во всех регионах успешно реализуются проекты питьевой воды.

«Обеспечение Баку питьевой водой улучшается, и в будущем предстоит проделать еще большую работу. Проведенный сюда водопровод протяженностью 80 километров – это, конечно же, проект, требующий больших средств. Потому что была проложена линия из Джейранбатана в Пираллахи, Гюрган и одновременно в поселки Зиря и Тюркан Хазарского района. До этого, несколько лет назад, на Джейранбатанском водохранилище был сдан в эксплуатацию большой комплекс очистных сооружений, который является самым крупным очистным сооружением в мировом масштабе. Поэтому подача в Пираллахи питьевой воды является действительно крупным проектом. Проектом, требующим больших усилий и средств как с технической, так и с финансовой точки зрения. Но этот проект уже реализован. Мы сделали это, и это прекрасный подарок для проживающих здесь граждан. Наряду с этим мы комплексно подошли ко всем другим вопросам, связанным с развитием Пираллахинского района. Все инфраструктурные вопросы тут решаются. Был построен прекрасный мост, строительство этого моста рассчитано на улучшение экологического положения в этом регионе. Сейчас обеспечивается естественное течение Каспийского моря. Раньше здесь был определенный застой в море. Теперь же под этим мостом течет морская вода, в то же время в будущем сюда можно будет приплыть на кораблях, яхтах. Мост также является крупным инфраструктурным проектом, его длина более 700 метров. От дороги в аэропорт в Пираллахи была проложена прекрасная четырехполосная, широкая дорога, которая отвечает самым высоким стандартам. Я сейчас приехал по этой дороге, она радует глаз. Вы сами знаете, в каком состоянии была прежняя дорога. И поэтому реализация этих основных инфраструктурных проектов, конечно же, создает новые возможности. Полностью обеспечена газификация, нет никаких проблем с электроэнергией. Сегодня мы отметим открытие новой солнечной электростанции. Создается социальная инфраструктура. Отремонтирована больница на 85 коек, отремонтировано и обеспечено отоплением несколько школ. Отремонтировано более 70 жилых зданий, закладываются парки, создаются новые учреждения», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в Азербайджане раньше не было, да и сегодня, можно сказать, нет предприятий по производству лекарств.

«Первые предприятия мы заложили здесь. Идет строительство двух предприятий. Объем инвестиций, который будет туда вложен, равен примерно 100 миллионам долларов. Тут будут созданы новые рабочие места, производственные сферы. Сейчас будет заложен фундамент завода по разведению рыбы, построен рыбный рынок. В Баку до сегодняшнего дня не было рыбного рынка. Это большой недостаток. Потому что в большинстве городов, расположенных на берегу моря, бывают рыбные рынки. Эти рыбные рынки служат гражданам, и в то же время превращаются в своего рода туристическую зону. Тут заложен прекрасный небольшой бульвар, есть рыбный рынок, создано предприятие по разведению рыбы. Развитие туризма отныне будет идти интенсивными темпами. В поселке Гюрган есть крупный туристический проект. Теперь Пираллахи превратился в прекрасный, райский уголок. Здесь созданы прекрасные условия как для жителей Пираллахи, так и для всех жителей Баку, граждан и гостей Азербайджана. Поздравляю вас по случаю всех этих замечательных событий. Пираллахи – молодой район, который всего пять лет как создан. Со дня создания здесь были проведены работы по созиданию и благоустройству. Еще раз поздравляю вас и желаю вам новых успехов», - сказал глава государства.