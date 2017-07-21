Туркменистан и Израиль обсудили перспективы сотрудничества

2017-07-21 20:10 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде с рабочим визитом находится делегация Израиля во главе с начальником департамента Евразии министерства иностранных дел этой страны Александром Бен Цви, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегация была принята в МИД Туркменистана. Стороны уделили внимание вопросам развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудили необходимость расширения межгосударственного взаимодействия на различных уровнях.

"Стороны, отметив важность организации визитов на высоком уровне для развития дружественных отношений, имеющихся между двумя странами, договорились о продолжении взаимодействия в этом направлении", - сказано в информации.

Ранее сообщалось, что Израиль, располагающий богатым опытом в сельском хозяйстве и ирригации, готов предоставить Туркменистану накопленные опыт и ноу-хау в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)