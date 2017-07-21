Из-за ошибочного авиаудара США погибли несколько афганских солдат

2017-07-21 20:56 | www.trend.az | 4

Несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд, сообщили в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар пришелся по лагерю, где находились военнослужащие.

В штабе отмечают, что начато расследование.

США с 2001 года проводят в Афганистане самую затяжную в своей истории военную операцию. С 1 января 2015 года в стране находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". Сегодня в Афганистане остаются почти 10 тысяч американских военнослужащих, которые помогают местным силам безопасности и проводят операции против террористов.