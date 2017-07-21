В Сабирабаде автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста

2017-07-21 20:58 | www.apa.az | 5

В Сабирабадском районе автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, ДТП зарегистрировано в селе Шыхсалахлы.

Автомобиль марки «Мерседес», сбил катающегося на велосипеде жителя Гаджикабульского района Мехтиева Эльмеддина (2005 г.р.).

Пострадавший был срочно госпитализирован водителем в Ширванскую городскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту ведется расследование.