Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США

2017-07-21 21:07 | www.oxu.az | 7

Несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд, сообщили в штабе операции «Решительная поддержка», которую проводит в стране НАТО, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда», - говорится в заявлении.

Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар пришелся по лагерю, где находились военнослужащие.

В штабе отмечают, что начато расследование.

С.Б.

