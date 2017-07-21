Число жертв столкновений в Иерусалиме достигло трех человек

2017-07-21 21:19 | www.apa.az | 5

Третий за день палестинец погиб в Иерусалиме, где продолжаются протесты против установки металлоискателей на Храмовой горе и столкновения арабской молодежи с израильской полицией.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе столкновений в поддержку мечети Аль-Акса более 200 человек получили ранения. Эти данные представило официальное палестинское агентство ВАФА.

Израильская полиция сообщает о ранении четырех своих сотрудниках и задержании десяти участников беспорядков в Иерусалиме.