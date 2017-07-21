Отчет Гагарина на английском языке продали на торгах

2017-07-21 21:15 | www.oxu.az | 4

На торгах в Нью-Йорке продали официальный отчет советского космонавта Юрия Гагарина о первом полете в космос, сделанный на английском языке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, лот ушел с молотка за 47,5 тысячи долларов. При этом его оценочная стоимость составляла 50-80 тысяч.

Как отмечается, отчет был записан Гагариным 12 апреля 1961 года на борту космического корабля «Восток». Документ готовился для отправки в Международную авиационную федерацию. Лот состоит из трех частей: титульной страницы, самого доклада с подписью космонавта и его фотографии в скафандре.

В отчете Гагарин рассказывает о виде на Землю из космоса. «Ее поверхность выглядела почти так же, как если бы вы смотрели на нее из самолета, летящего на большой высоте. Я ясно мог различить большие горные хребты, реки, леса, линию берега и острова», - написал он.

В общей сложности в ходе торгов был продан 151 лот на 3,8 миллиона долларов. При этом наибольший интерес вызвала сумка из белой ткани и полиэстра с прорезиненным нейлоном. Ее использовал для сбора первых образцов лунного грунта американский астронавт Нил Армстронг. Внутри сумки сохранились частички пыли. Она ушла с молотка за 1,8 миллиона долларов.

Торги были посвящены 48-й годовщине первой высадки на Луну. 20 июля 1969 года в ходе миссии Apollo 11 американцы первыми ступили на поверхность спутника Земли. Всего астронавты делали это шесть раз. Последний — в декабре 1972 года (в ходе миссии Apollo 17).

С.С.

