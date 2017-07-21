Путин рассказал о преемнике на посту президента

2017-07-21 21:28 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о преемнике принимает не он, а народ России в ходе голосования.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в ходе встречи с учащимися детского образовательного центра «Сириус».

«Когда лидер партии, страны, государства уходит, то он, как правило, обществу кого-то презентует и рекомендует», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что «в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией России».

По словам президента, кто бы кого ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами России.

С.Б.

