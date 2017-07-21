Siirt'teki terör örgütü operasyonu: 36 gözaltı

2017-07-21 21:35 | www.trend.az | 1

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde yürütülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu-01" kapsamında sağ olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının teşhis ve tespitleri sonucunda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığınca 53 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, firari olan 17 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, ruhsatlı tabanca, 34 cep telefonu, bilgisayar, dürbün, tahtadan yapılma ucunda bez bulunan harbi, 14 CD, bilgisayar kasası, terör örgütü PKK'yı simgeleyen flama görünümlü bez parçası ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA