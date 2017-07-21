США рассчитывают, что большинство боевиков ИГ останутся в Сирии и Ираке

2017-07-21 21:48 | www.trend.az | 4

США рассчитывают, что большинство иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство" так и останутся в Сирии и Ираке и потенциально будут там ликвидированы, заявил директор Национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен, передает РИА Новости.

"Многие, если не большинство, иностранных боевиков, которые добрались до зоны конфликта, останутся и будут воевать там, потенциально они там и погибнут, защищая "халифат", - сказал Расмуссен, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Он не сказал, сколько иностранных боевиков сейчас по оценкам США воюют на стороне ИГ.

Ранее власти США сообщали, что поток иностранных боевиков в Сирию и Ирак сократился с примерно 1 тысячи в месяц до незначительного числа. В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке.