США ввели санкции против россиянина

2017-07-21 21:54 | www.oxu.az | 3

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Малика Барханоева, заподозренного в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Барханоев через территорию Турции попал в Сирию, где проходил подготовку в лагере экстремистов. После этого он присоединился к боевикам ИГ, воюющим на сирийской территории.

«В 2015 году Барханоев официально признался, что воевал на стороне ИГ и находился в сирийском городе Манбидж», — говорится в сообщении.

Вся собственность россиянина, находящаяся под юрисдикцией Соединенных Штатов, арестована, гражданам США запрещено участвовать в каких-либо сделках с ним.

С.Б.

