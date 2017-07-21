Спайсер подтвердил информацию о своей отставке - ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 22:20 | www.apa.az | 6

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил информацию о своей отставке.

Как передает АПА, об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Для меня было честью и большой привилегией служить президенту Дональду Трампу и этой прекрасной стране. Я продолжу выполнять свои обязанности до конца августа", - написал он.



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20:25

Шон Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

По ее данным, причиной такого решения Спайсера стало его несогласие с решением президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома.