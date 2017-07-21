Турцию продолжает трясти

2017-07-21 22:35 | www.oxu.az | 5

В Эгейском море недалеко от турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы вблизи районе Датча. Природный катаклизм произошел в 20:09 по местному времени.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

С.Б.

